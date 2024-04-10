Челябинский эндокринолог Белашкина назвала три правила подсчета калорий

Их следует соблюдать желающим похудеть

Желающим похудеть обычно рекомендуют завести дневник питания и считать калории. Как правильно это сделать, рассказала эндокринолог челябинской клиники ЮУГМУ Елена Белашкина. Доктор сформулировала три правила.

Правило № 1. Заводим дневник. Кстати, вести его доктор советует при помощи мобильных приложений — они значительно облегчают процесс.

«Многим достаточно двух-трех месяцев регулярного подсчета калорий. Постепенно вы запомните примерную калорийность разных продуктов и сможете составлять здоровый рацион. Тогда снижение веса будет идти без жестких ограничений и срывов», — замечает специалист.

Правило № 2. Меняем подход к питанию — больше не следуем принципу «чем меньше, тем лучше».

«Бедная питательными веществами и вредная для здоровья диета неминуемо приведет к срыву и перееданию», — говорит врач.

Правило № 3. Рассчитываем основной обмен организма, то есть минимальное количество энергии, необходимое для поддержания жизни в состоянии покоя. Для этого разработаны формулы Харрисона-Бенедикта, Миффлина-Сан Жеора и ВОЗ. Суточная калорийность ниже основного обмена опасна для здоровья.

Кроме того, доктор напоминает, что эффективное снижение веса — это не только соблюдение суточной калорийности, но и грамотное распределение белков, жиров и углеводов:

— для снижения веса: 30–35% — белки, 30–35% — жиры и 30–40% — углеводы;

— для поддержания веса: 25–35% — белки, 25–35% — жиры и 40–50% — углеводы.