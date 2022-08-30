Во дворце можно бесплатно посещать спортивные секции (например дзюдо, фехтование, волейбол), кружки технической направленности (робототехнику, радиоэлектронику, программирование), изостудию, фотодело, танцевальные и вокальные студии, театр моды, школу вожатых, археологию или туризм, китайский и английский язык... Полный перечень коллективов с указанием свободных мест опубликован на сайте Дворца пионеров.
«Прием документов последней волны набора закончится второго сентября, а уже с пятого сентября у детей начнутся занятия», — подтвердили в приемной Дворца пионеров.
Также идет набор в коллективы филиала дворца на проспекте Героя России Евгения Родионова, 13.
Напомним, в мае этого года Дворец пионеров и Фонд 2020, учредителем которого является супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, провели «Пикник на Алом», который стал большой интерактивной презентацией всех коллективов дворца.