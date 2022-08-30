Челябинский Дворец пионеров открыл дополнительный прием в бесплатные кружки и секции

Подать документы нужно успеть до конца этой рабочей недели

Челябинский Дворец пионеров на Алом поле считается одной из лучших площадок допобразования в регионе. Запись в творческие коллективы здесь начинается в конце мая. А накануне, 29 августа, во дворце открыли запись на оставшиеся места.

Во дворце можно бесплатно посещать спортивные секции (например дзюдо, фехтование, волейбол), кружки технической направленности (робототехнику, радиоэлектронику, программирование), изостудию, фотодело, танцевальные и вокальные студии, театр моды, школу вожатых, археологию или туризм, китайский и английский язык... Полный перечень коллективов с указанием свободных мест опубликован на сайте Дворца пионеров.

«Прием документов последней волны набора закончится второго сентября, а уже с пятого сентября у детей начнутся занятия»,

— подтвердили в приемной Дворца пионеров.

Также идет набор в коллективы филиала дворца на проспекте Героя России Евгения Родионова, 13.