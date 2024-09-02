Челябинский Дворец пионеров на Алом поле открыл дополнительный набор в кружки и секции

Есть места в спортивных, технических и творческих коллективах

Дворец пионеров и школьников имени Крупской объявил дополнительный набор учащихся на этот учебный год. Записаться можно в самые разные коллективы. Занятия стартуют уже на следующей неделе.

Так, идет дополнительный набор на фехтование на саблях, кунг-фу и в школу юного артиста.

Будущих лингвистов приглашают в кружки английского и китайского языков.

Для младших школьников открыты программы по археологии, астрономии, геологии и робототехнике. Ребят постарше ждут на лазерных технологиях и 3D-моделировании.

Будущих модельеров набирают в группы по декоративно-прикладному творчеству (шитье, вышивка, плетение, изготовление игрушек и джинсовых изделий).

Те, кто уже определился с будущей профессией, могут начать обучение по программам «Полицейская академия. Основы», «Пожарно-спасательный спорт» и «Школа спецназа».

Расписание занятий, описание каждой программы и наличие свободных мест — на сайте дворца.

Напомним, для школьников занятия во Дворце пионеров на Алом поле бесплатные.