Челябинский драмтеатр украсил фасад проекцией символа Z

Коллектив планирует в ближайшее время повторить акцию

Вечером 4 апреля на фасаде Челябинского драматического театра имени Наума Орлова появилась проекция символа спецоперации на Украине — латинская буква Z. Как сообщила Первому областному информагентству директор театра Елена Петрова, ее коллеги таким образом выразили свое отношение к действиям России по денацификации соседнего государства.



По словам Елены Петровой, «материальный» баннер с символом Z размещен на здании театральных касс — там же, где челябинцы могут ознакомиться с объявлениями, афишами и репертуарным планом. Фасад собственно театра недавно был отремонтирован, закрепить там полотнище с латинской буквой невозможно. Поэтому, чтобы подчеркнуть свое отношение к происходящему на Украине, коллектив решил использовать собственный проектор.

«Мы должны были поучаствовать в этой акции. Для меня и моих коллег Родина — не просто слово. И то, что происходит сейчас, — не просто защита Родины. Вспомните: когда-то, в начале 1990-х, люди, считающие себя русскими, вдруг оказались на территории другой страны. И это государство назвало их людьми второго сорта. Россия — неважно, как она называется: Российская империя, Советский Союз или РФ, — несет обязательства не только перед соседними государствами, но и перед людьми, которые считают себя частью ее народа. И определить, высказать позицию по отношению к Родине мы сочли своей обязанностью», — прокомментировала Елена Петрова.

Директор драмтеатра также уточнила, что в ближайшее время проекция Z появится на фасаде снова. Нужно только определить дату, когда театральный проектор не будет занят в вечернем спектакле.

Напомним, баннеры с литерой Z ранее были размещены на зданиях Исторического музея Южного Урала, Челябинского театра оперы и балета, других учреждений культуры.