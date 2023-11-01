Челябинский доктор Женя получил субсидию на оплату анализов бездомным людям

Деньги выделены по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Челябинский доктор Женя и его некоммерческая организация «Другая медицина», которая помогает бездомным людям, получили субсидию из бюджета области на оплату анализов своих подопечных. Сообщение об этом появилось на официальной странице НКО в соцсети.

«Бездомным людям необходима верификация диагноза, и она зачастую производится только через КТ и МРТ, а также через специфические анализы, которые можно сдать только в частных лабораториях, а соответственно, платно. Теперь мы можем это делать», — делятся радостью активисты «Другой медицины».

Также НКО сможет за счет субсидии от государства оплатить коммунальные счета за помещение, где идет прием бездомных пациентов, до конца 2023 года.

Субсидия выделена по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, в 2020 году доктор Женя открыл первый в России центр медпомощи бездомным. Центр был создан на базе некоммерческой организации «Другая медицина».

