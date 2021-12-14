Челябинский доктор Екатерина Сумная стала лауреатом премии Фонда Андрея Первозванного

Рентгенолог городской больницы № 8 стала первым в Челябинске лауреатом Международной премии в номинации «Вера и верность»

13 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения XXVIII Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и верность». Лауреатами премии стали пять человек, среди которых 90-летний врач-рентгенолог из Челябинска Екатерина Сумная, музыкант, народный артист России Денис Мацуев и создатель стратегических ракетных комплексов Юрий Соломонов. Это высшая общественная награда России.Старейший практикующий врач в России, 90-летняя доктор медицинских наук Екатерина Марковна Сумная была награждена «за преданное и верное несение благородного жизненного призвания в медицине». Доктор Екатерина Сумная была выдвинута региональной редакцией газеты «Аргументы и факты» и победила в открытом общенародном голосовании среди двухсот других кандидатов из разных городов России.

Специально для вручения медали в Челябинск прибыл директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев

«Медаль представляет собой изделие из высшей пробы серебра. В ней 373 бриллианта весом около десяти карат. Награда вручается людям, которые служили и служат нашему Отечеству. Купить ее нельзя. Выдвинуться на нее нельзя. Премия вручается нашим соотечественникам за выдающиеся заслуги перед Родиной. Екатерина Сумная — это удивительный человек, чей жизненный пример верности своему призванию, сила духа и доброе отношение к близким и коллегам не может никого оставить равнодушным»,

— прокомментировал Владимир Бушуев.





«Вера и верность — это то, что должно быть всегда. У каждого человека. По отношению к своему Отечеству, по отношению к своему народу, к своей профессии, учителям и ученикам, друзьям и близким. Мы, медики, служим здоровью людей. И по мере своих сил и знаний делаем все, чтобы сохранить это здоровье как можно дольше. Поэтому ежедневно мы стараемся приумножить свои знания. Я очень благодарна Фонду за то, что он сумел создать такую престижную премию. Спасибо за великую честь стать ее лауреатом»,

— сказала Екатерина Сумная.

«Нас связывают очень необычные отношения. По жизни она мой учитель. Но в жизни бывают странные коллизии. И так случилось, что это первая моя девчонка — доктор медицинских наук. Екатерина Марковна защитила у меня докторскую диссертацию. Ей было 69 лет»,

— так отрекомендовал лауреата Андрей Важенин.

Екатерина Марковна родилась в семье главного хирурга Златоуста Марка Соколова и мечтала стать математиком, потому что во врачи «шли только двоечники и неудачники», а математику у нее списывали все мальчишки из соседней мужской гимназии. В девятом классе впервые попала к отцу в операционную. Упала в обморок. С ваткой, смоченной в нашатырном спирте, вернулась и из чистого упрямства простояла рядом с операционным столом, пока отец не закончил.Страсть решать сложные задачки сыграла с юной Катериной неожиданную шутку: человеческий организм преподносит доктору очень непредсказуемые задачи, и каждый раз новые. «Мне стало интересно» — так Екатерина Марковна сформулировала свою трудовую мотивацию. И до сих пор отвечает точно так же на вопрос, почему она не уходит на пенсию и все еще работает, разбираясь спокойно во всех новейших медицинских аппаратах.Диплом лауреата, знаки премии «Всехвальный апостол Андрей Первозванный» и «Орденская звезда», муаровую ленту лауреата, а также рукописную икону святого апостола Андрея Первозванного Екатерине Сумной вручил директор фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев, который специально для этого приехал в Челябинск за неделю до официальной церемонии в Кремле.Екатерина Марковна очень волновалась, когда произносила ответную речьЕкатерину Марковну поздравила первый вице-губернатор Ирина Гехт, ректор Челябинского медуниверситета Андрей Важенин, ее коллеги из городской больницы № 8.

Екатерина Марковна Сумная, отвечая на вопрос о профессиональном долголетии, отметила, что очень важно чувствовать себя нужным, отвечать на вопросы молодых коллег, чувствовать, что ты можешь помочь, радоваться, наблюдая за их успехами. Доктор была растрогана таким высоким вниманием, но держалась уверенно.

Лауреатами премии Фонда Андрея Первозванного прошлых лет становились президент России Владимир Путин, патриархи Алексий II и Кирилл, народный художник СССР Илья Глазунов, писатель Фазиль Искандер, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артистки СССР Алиса Фрейндлих и Людмила Зыкина, народный артист СССР Алексей Баталов, ректор МГУ Виктор Садовничий, спортсменка Елена Исинбаева, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Екатерина Сумная — первый челябинский лауреат премии Фонда Андрея Первозванного.