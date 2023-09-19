Челябинский доброволец в зоне СВО вооружил тягач корабельной пушкой

Самодельная «самоходка» получила прозвище «светик-семицветик»

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Доброволец с позывным «Ангел», заместитель командира 430-го полка морской пехоты, прислал товарищам в челябинское отделение Общероссийского народного фронта видео с «презентацией» новой боевой машины: по своей инициативе Ангел установил корабельное оружие С-60 на многоцелевой тягач МТ-ЛБ.



«Мы здесь, на месте, с учетом наших инженерных способностей и русской воли, придумываем вооружение. Вот мое детище», — рассказал доброволец в видеописьме.

С-60 — зенитное орудие, когда-то устанавливавшееся на кораблях советского ВМФ. Для борьбы с современными скоростными самолетами пушка уже устарела морально и технически. Но высокая скорострельность и точность «светика-семицветика» по-прежнему востребованы в наземных боях. Зенитка в состоянии поражать бронированные цели и быстро может «разуть» современный танк и посбивать с него все внешнее оборудование.

По словам главы регисполкома ОНФ в Челябинской области Дениса Рыжего, «светик» на «маталыге» (сленговое название МТ-ЛБ) уже успешно прошел испытания и применяется бойцами 430-го полка на передовой.

Напомним, челябинец с позывным «Ангел» стал известен во время освобождения Мариуполя весной 2022 года: тогда саперная группа под его командованием эвакуировала из зоны боевых действий сотни местных детей.