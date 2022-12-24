Посылка челябинки любимому мужу пережила обстрел в Донбассе

Месяц привет из дома не мог дойти до адресата

Жительница поселка Большое Баландино под Челябинском рассказала, как отправила посылку своему мужу в зону СВО. Коробка потерялась на линии фронта. Через месяц ее супруг случайно нашел адресованный ему привет из дома в сгоревшей машине под Луганском. Рассказ о предновогоднем чуде записали наши коллеги из Сосновского района.

В сентябре 2022 года Андрей, в прошлом десантник, отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Он оставил главной в доме свою жену Юлю и в составе южноуральского батальона отбыл на линию фронта.

Батальон перебрасывали с одной горячей точки в другую. Бились под Изюмом и Лиманом. В боях были утеряны вещи и рации, которые так необходимы, чтобы держать связь между собой.

О потерях узнал глава Сосновского района Евгений Ваганов. Он объединился с предпринимателями и собрал целую машину дорогого снаряжения. В конце ноября машина уехала в Донецкую Республику, ее с благодарностью встретил батальон.

С этой машиной Юлия отправила Андрею личную посылку. На всякий случай купила рацию сама, запаковала в небольшую коробку и подписала имя, фамилию, полк, взвод, номер БТР. Но именно эту коробку муж так и не получил. Созванивался с супругой, вместе недоумевали, предполагали.

Женщина разбиралась, в чем же дело. Ну не может такого быть, что настолько нечестные вокруг люди — не отдали личную посылку бойцу! Звонила, писала, ездила, узнавала — безрезультатно.

Какое-то время Андрей был в Донецкой области. Когда он вышел на связь после двухнедельного молчания, оказалось, что в конце ноября их перекинули в Луганскую область.

«Там сейчас тоже идут тяжелые бои. Много подбитой и сгоревшей техники. Они наткнулись на сгоревшую машину, которая везла гуманитарную помощь. Решили ее осмотреть. Когда открыли — часть груза уцелела, а с самого краю лежала именно моя посылка. На самом видном месте», — рассказала Юлия.

После долгих скитаний посылка нашла своего адресата. Теперь с сосновским десантником в боях рация от любимой жены.

Анна Махнина, «Сосновская нива»