Челябинский дизайнер про рекламу и вывески: «Город стал чище»

Самые сложные эфирные проекты ОТВ ведет Кирилл Сагдиев

9 сентября отмечаем День дизайнера. В медиахолдинге «Первый областной» за визуальное оформление отвечает целая команда. Один из самых востребованных мастеров, за которым выстраивается очередь коллег за шрифтом, обшивкой и новыми проектами, Кирилл Сагдиев. Сегодня в свой профессиональный день он поделился с информагентством, как начал творческий путь с раскрасок, а дипломную работу посвятил ОТВ. А еще Кирилл оценил Челябинск как объект дизайна.

— Кирилл, когда и как начался твой интерес к этой профессии?

— Я родился в городе Коркино, и мой путь в профессию дизайнера начался, если честно, еще в детском саду. Я всегда любил рисовать и в группе был тем, кто аккуратнее всех заполнял раскраски, не выходя за контуры. Помню, как не хотел давать раскраску одногруппнику, зная, что он не сможет сделать ее так же хорошо. Но все же я поделился, и в итоге получил обратно удивительный результат — автомобиль всех цветов радуги.

Этот щекастый малыш — наш будущий старший художник компьютерной графики



— После детского сада мои родители определили, что мне стоит учиться в художественной школе. Я провел там 7 лет, что открыло мне мир искусства. После 9-го класса я поступил в Челябинское художественное училище на отделение дизайна. Когда пришло время защищать диплом, я выбрал тему «Графическое оформление телеканала ОТВ». Я познакомился с программным директором Мариной Александровной Тимофеевой, и мы работали над новым логотипом, эфирной анимацией и сайтом. Это сотрудничество продолжилось, и я устроился на работу в эту компанию в качестве старшего художника компьютерной графики. И вот уже 8 лет я с ОТВ.

А это уже — студент худучилища



— Что вдохновляет в работе?

Я вдохновляюсь всем, что делает Apple, их подходом к дизайну, который во многом сформировался благодаря философии компании Braun и работам Дитера Рамса. Стремлюсь, чтобы моя работа соответствовала его «10 принципам хорошего дизайна». Также слежу за проектами «Студии Артемия Лебедева», «Бюро Горбунова» и международными студиями, такими как Pentagram и Studio Dumbar. Вдохновение может прийти отовсюду — даже из того, что на первый взгляд не вдохновляет, рождает желание сделать это лучше.

— Саморазвитие важно в вашей сфере?

— Я убежден, что образование не заканчивается. Во время учебы я практически ничего не знал о нейросетях, а сейчас появляются новые инструменты и методы, которые делают работу эффективнее. Всегда есть возможность для роста и изучения нового.

Защита дипломной работы

— Расскажи о своих самых интересных проектах.

— Я шутливо называю себя «личным дизайнером губернатора», так как с 2019 года работаю над эфирным оформлением основных мероприятий, таких как «Обращение Губернатора к ЗСО» и «Прямая линия». Так вышло, что вскоре отдел стали покидать коллеги, и те сложные, ответственные проекты, ими выполняемые, стали поручать мне. Задачи были скорее не сложными, а интересными. Бросали вызов и мобилизовывали все творческие ресурсы. Многое приходилось учить и добиваться решения в процессе. Первым таким большим проектом, поставленным за несколько недель, была обшивка телемарафона ко Дню города Челябинска. Получилось удачно. Впоследствии мы ее доработали и использовали в качестве оформления программы «Наше утро». «Обращение Губернатора Алексея Текслера к Законодательному Собранию Челябинской области» — первая моя масштабная и ответственная работа «правительственного» формата, над которой в прямом смысле работали день и ночь.

А это наш Кирилл в новом для себя (и для нас) образе



— В прошлом году в числе сотрудников ОТВ ты вышел на подиум на «Парад моды на Кировке». Как тебе этот опыт?

— Я по темпераменту амбиверт и изначально предложению участвовать в этом проекте ответил отказом. Но потом увидел в этом возможность преодолеть свои внутренние страхи, согласился и не пожалел об этом. Это был трансформирующий опыт для меня.

— Как проводишь свое свободное время?

— Я всегда стараюсь проводить отдых с пользой, иначе преследует чувство потраченного времени. Люблю велопрогулки, чтение и изучение нового в творческом плане. Также развиваюсь в духовном отношении. Мне нравятся хорошие фильмы и сериалы, которые погружают в глубокие размышления и трансформируют внутренне.

Благодарственное письмо из рук губернатора Алексея Текслера



— Что тебе как дизайнеру нравится в Челябинске?

— Город стал чище. С точки зрения уменьшения количества рекламы, введения дизайн-кода, приятнее и дружелюбнее в плане благоустройства. Но с архитектурой пока все сложно, кто во что горазд. Очень много у нас и проводов на перекрестках. А вот ночная подсветка превращает ночной город в настоящего красавчика.

Дизайн — это ведь не только про красоту, решение должно быть полезным и функциональным. Например, хорошо бы научиться тротуары делать вровень с выездами и проезжей частью. В Москве для этого используют максимально простое и эффективное решение — готовые бетонные формы.

С известным российским дизайнером Артемием Лебедевым

