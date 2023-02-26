Челябинский диетолог рассказала, как правильно есть блины без вреда для фигуры

Особое внимание нужно обратить на начинки блинов

Сегодня, 26 февраля, отмечается Масленица. В большинстве семей праздничный стол не обойдется без блинов — традиционного угощения, символизирующего солнце. Однако тонкие и нежные блины на самом деле не так безобидны для здоровья и фигуры, как кажутся. Главный внештатный диетолог Минздрава Челябинской области Елена Афонина рассказала, как лучше есть блины и с какими начинками, чтобы не навредить себе.

«Главное — испечь блины самому. Вы будете точно знать, из чего они приготовлены, в отличие от блинов, которые вы купите в магазине. Лучше есть блины без начинки, чтобы на навредить фигуре. А если все же хочется их чем-то дополнить, то можно выбрать фрукты, ягоды, овощи, творог или рыбу»,— рассказала Елена Афонина.

По словам специалиста, самые вредные начинки для блинов — сладкие: сгущенка, джем, шоколадные пасты и даже мед.

Объедаться весь день блинами также не следует, лучше всего оставить их на десерт. Особенно осторожно с этим блюдом нужно быть людям, страдающим заболеваниями желудка и сахарным диабетом.