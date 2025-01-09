Челябинский диетолог предостерегла от диет после праздников

И рассказала, как составить правильный рацион

После долгих каникул многие стремятся скинуть набранные килограммы при помощи диет. Однако жесткие ограничения могут навредить организму, предупреждает заведующая отделением медицинской профилактики районной больницы Аргаяша Дина Туктарова.

По словам диетолога, рацион после праздников должен быть сбалансирован.

«Каждый прием пищи должен содержать все необходимые нутриенты: белки, жиры и углеводы. Очень важно соблюдать баланс. Организм должен получать все необходимые элементы для нормального функционирования и восстановления после праздников», — отмечает Дина Туктарова.

Диетолог советует отказаться от фастфуда, сладостей, алкоголя и жирной пищи и включить в рацион белки (мясо, молочные продукты, яйца, бобовые), полезные жиры (растительное масло, авокадо, орехи, рыба), сложные углеводы (зеленая гречка, бурый рис, хлеб из цельной муки, макароны из твердых сортов пшеницы) и клетчатку (овощи, фрукты, зелень).

У сбалансированного питания есть еще одно преимущество. После приема пищи не возникает желание перекусывать, а это уже само по себе позволяет избежать набора лишнего веса и даже сбросить пару-тройку килограммов.