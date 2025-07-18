Челябинский дерматолог оценила новый бьюти‑тренд — силиконовые накладки на пальцы

Они скрывают недостатки ногтей и уже покрыты модным лаком

Новый бьюти-тренд стремительно набирает популярность в России — силиконовые накладки на пальцы. С помощью таких резиновых чехлов можно скрыть поврежденные ногти, грибковое поражение или травмы и за считаные секунды изменить длину и форму ногтей. Дорогие, качественно изготовленные накладные пальцы выглядят натурально. Бюджетные варианты могут быть с неестественным цветом кожи, глянцевой поверхностью или неидеальной посадкой. Однако медики не советуют покупать ни первые, ни вторые.

«Давайте будем рассуждать здраво: на красивые ногти такие резиновые чехлы никто не наденет. Их используют, чтобы что-то скрывать — какие-то поражения ногтей или кожи. И это очень опасно. Без доступа воздуха под таким чехлом создается парниковый эффект и вся патогенная флора — грибковая, бактериальная — размножается и усугубляет проблему, вплоть до необратимой. Кроме того, у человека может возникнуть аллергическая реакция на латекс, из которого сделаны такие накладки. Какого качества использована резина, мы тоже не знаем», — говорит врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры дерматовенерологии ЮУГМУ Инна Семенова.

Медик советует при возникновении проблем с ногами обращаться к врачам-дерматовенерологам.

«В нашем распоряжении мощные лаборатории, в которых можно определить и причину поражения ног и оценить чувствительность возбудителя к разным лекарственным препаратам. Это доступно, это бесплатно. Достаточно иметь паспорт и полис ОМС. Даже если вы обратитесь к косметологу или подологу, они проведут только гигиенические и косметические процедуры. А найти причину проблемы и вылечить ноги могут только врачи», — замечает наш собеседник.

Обратиться к врачу-дерматовенерологу можно в КВД по месту жительства или в областной кожно-венерологический диспансер в Челябинске, на ул. Яблочкина, 24, — здесь идет прием пациентов со всей Челябинской области.

Автор: Амалия Камалетдинова