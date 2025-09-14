Челябинский дераматолог рассказала, как избежать атопического дерматита

Заболевание обостряется в холодное время года

В это воскресенье, 14 сентября, отмечается Всемирный день атопического дерматита и экземы — заболеваний, которые обостряются с похолоданием и затрагивают миллионы людей, напоминает Минздрав Челябинской области.

Атопический дерматит — это хроническое воспаление кожи, которое проявляется зудом, сухостью и покраснением. Атопическим дерматитом страдает каждый четвертый ребенок и каждый десятый взрослый.

Экзема проявляется сильным зудом, жжением и пузырьковой сыпью и встречается примерно у 10% населения.

На заболевание влияют наследственность, контакт с аллергенами, ошибки в питании, стресс, агрессивная бытовая химия и профессиональные вредности.

«Некорректное лечение может замедлить наступление ремиссии и ухудшить общее состояние здоровья. При дискомфортных ощущениях кожных покровов не стоит откладывать поход к врачу», — предупреждает врач-дерматовенеролог ГКП № 8 Ольга Тряпичникова.

Так как дерматит и экзема особенно часто проявляются зимой, уже в межсезонье важно одеваться по погоде и защищать кожу от ветра и холода — увлажнять кожу, использовать защитные кремы и перчатки. Также старайтесь не нервничать следить за питанием и избегать аллергенов и агрессивной бытовой химии.