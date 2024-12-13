Челябинский депутат — ветеран СВО посетил боевых братьев в московском госпитале

Сергей «Танцор» Бормотов побывал в госпитале № 2

Участники Съезда «Единой России» — ветераны СВО встретились с бойцами, проходящими лечение в московских госпиталях. Они посетили госпитали № 2 и 3, сообщает пресс-служба «ЕР».

По словам врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, сегодня слова «Все для фронта, все для Победы» не слоган, а системообразующий принцип деятельности «Единой России».

«В стране с нуля создана государственная система поддержки участников СВО. Это 130 подготовленных и принятых федеральных законов, охватывающих все направления и формы поддержки, начиная от приоритетной медицинской помощи и заканчивая адаптацией и поддержкой в дальнейшем трудоустройстве и каждый боец должен чувствовать себя востребованным и получать поддержку», — подчеркнул он.

Депутат фракции «Единой России» Челябинской гордумы, ветеран СВО Сергей «Танцор» Бормотов был в числе тех, кто посетил госпиталь № 2.

«Наши челябинские ребята на передовой идут в бой, зная, что за спиной — Родина и судьбы миллионов людей. Получившие ранения и восстанавливающиеся в госпиталях — они все для нас герои. Мы гордимся ими! Я рад передать теплый привет с родной земли. От лица боевых братьев желаю всем бойцам скорейшего выздоровления», — сказал он.

Сергей Бормотов также заметил, что партия «Единая Россия» вместе с государственным фондом «Защитники Отечества» будет поддерживать каждого и сделает все необходимое для дальнейшей реабилитации и адаптации участников СВО к мирной жизни.