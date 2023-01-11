Челябинский депутат требует от руководства VK удалить непристойные снимки с хештегом «Снеговики-добряки»

Пользователь из Минска разместил в соцсети пост со ссылкой на челябинскую благотворительную акцию и фото с недетским содержанием

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова требует от руководства социальной сети «ВКонтакте» удалить пост с фотографиями порнографического содержания и хештегом челябинской благотворительной акции «Снеговики-добряки». Организаторы акции добиться успеха в диалоге с руководство ВК не смогли, рассказала Лантратова Первому областному информагентству.



Как считают депутат и члены оргкомитета «Снеговиков-добряков», пользователь из Минска специально присоединился к пиар-компании благотворителей, чтобы распространить среди детей Челябинской области порнографические (по мнению Яны Лантратовой) снимки. Фотографии, опубликованные 30 января пользователем из Минска (название страницы не приводим по этическим соображениям. —), действительно вряд ли научат детей хорошему: на них изображены снеговики с гипертрофированными половыми признаками. Пользователь сопроводил их подписью: «Добрый огр готов принимать от детей подарки».

«Из-за использованных хештегов пост видят все, кто интересуется конкурсом. Поскольку конкурс проходит в Челябинской области и в качестве приза заявлен сертификат на проведение детского дня рождения, то аудитория — дети Челябинской области и их родители», — считают благотворители.

Напомним, благотворительная акция «Снеговики-добряки» проходит в Челябинской области четвертый год. Ее участники исполняют новогодние мечты детей с тяжелыми заболеваниями, талантливых ребят, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В 2022 году действие акции распространилось на подростков, эвакуировавшихся из зоны специальной военной операции. Для привлечения внимания потенциальных благотворителей оргкомитет «Снеговиков» запустил в соцсетях рекламную кампанию: пользователям предлагается добровольно размещать на своих страницах посты с хештегами акции, чем и воспользовался автор непристойных снимков.

«Обратилась к генеральному директору VK Владимиру Кириенко с просьбой принять незамедлительные меры и привлечь к ответственности виновного за распространение порнографической продукции», — заявила Яна Лантратова.