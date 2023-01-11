Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова требует от руководства социальной сети «ВКонтакте» удалить пост с фотографиями порнографического содержания и хештегом челябинской благотворительной акции «Снеговики-добряки». Организаторы акции добиться успеха в диалоге с руководство ВК не смогли, рассказала Лантратова Первому областному информагентству.

Как считают депутат и члены оргкомитета «Снеговиков-добряков», пользователь из Минска специально присоединился к пиар-компании благотворителей, чтобы распространить среди детей Челябинской области порнографические (по мнению Яны Лантратовой) снимки. Фотографии, опубликованные 30 января пользователем из Минска (название страницы не приводим по этическим соображениям. — Прим. ред.), действительно вряд ли научат детей хорошему: на них изображены снеговики с гипертрофированными половыми признаками. Пользователь сопроводил их подписью: «Добрый огр готов принимать от детей подарки».

«Из-за использованных хештегов пост видят все, кто интересуется конкурсом. Поскольку конкурс проходит в Челябинской области и в качестве приза заявлен сертификат на проведение детского дня рождения, то аудитория — дети Челябинской области и их родители», — считают благотворители.

Напомним, благотворительная акция «Снеговики-добряки» проходит в Челябинской области четвертый год. Ее участники исполняют новогодние мечты детей с тяжелыми заболеваниями, талантливых ребят, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В 2022 году действие акции распространилось на подростков, эвакуировавшихся из зоны специальной военной операции. Для привлечения внимания потенциальных благотворителей оргкомитет «Снеговиков» запустил в соцсетях рекламную кампанию: пользователям предлагается добровольно размещать на своих страницах посты с хештегами акции, чем и воспользовался автор непристойных снимков.

«Обратилась к генеральному директору VK Владимиру Кириенко с просьбой принять незамедлительные меры и привлечь к ответственности виновного за распространение порнографической продукции», — заявила Яна Лантратова.