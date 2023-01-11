Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова требует от руководства социальной сети «ВКонтакте» удалить пост с фотографиями порнографического содержания и хештегом челябинской благотворительной акции «Снеговики-добряки». Организаторы акции добиться успеха в диалоге с руководство ВК не смогли, рассказала Лантратова Первому областному информагентству.
«Из-за использованных хештегов пост видят все, кто интересуется конкурсом. Поскольку конкурс проходит в Челябинской области и в качестве приза заявлен сертификат на проведение детского дня рождения, то аудитория — дети Челябинской области и их родители», — считают благотворители.
Напомним, благотворительная акция «Снеговики-добряки» проходит в Челябинской области четвертый год. Ее участники исполняют новогодние мечты детей с тяжелыми заболеваниями, талантливых ребят, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В 2022 году действие акции распространилось на подростков, эвакуировавшихся из зоны специальной военной операции. Для привлечения внимания потенциальных благотворителей оргкомитет «Снеговиков» запустил в соцсетях рекламную кампанию: пользователям предлагается добровольно размещать на своих страницах посты с хештегами акции, чем и воспользовался автор непристойных снимков.
«Обратилась к генеральному директору VK Владимиру Кириенко с просьбой принять незамедлительные меры и привлечь к ответственности виновного за распространение порнографической продукции», — заявила Яна Лантратова.