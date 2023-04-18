Челябинский депутат провел тренировку по самбо в мариупольской школе

«Единая Россия» открыла там новый спортзал

«Единая Россия» открыла зал самбо в мариупольской школе. Руководитель фракции в Челябинской городской думе Денис Лапотышкин приехал в Донбасс, чтобы лично провести первую тренировку. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Денис Лапотышкин уже не первый раз посещает Донецк, он активно развивает детский спорт, считая его не только системой физического, но и нравственно-патриотического воспитания», — отметили в партии.

Открытие спортивного объекта посетил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Он подарил самбистам ковер, форму и спортивный инвентарь. Вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным он учредил собрание мариупольской федерации самбо, которую возглавил мастер спорта СССР Савелий Янгичер.





