Челябинский депутат организует концерт, посвященный погибшим на Украине одноклассникам

Депутат гордумы Владимир Корнев потерял во время спецоперации уже двух друзей — офицеров-танкистов чебаркульской дивизии

В Чебаркуле прошли похороны подполковника Виталия Цикула, офицера танковой дивизии, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Информацию о смерти танкиста Первому областному информационному агентству подтвердил одноклассник погибшего, депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев. Теперь парламентарий намерен увековечить память друга.



«С Виталием простились в субботу, 6 августа. У него остались жена и дети. Цикул, как и еще один наш одноклассник, Константин Глушков, с детства интересовался техникой, они не вылезали из воинских частей. После школы оба поступили в Челябинское танковое училище, служили, участвовали в нескольких спецоперациях. Виталий — настоящий боевой офицер. По должности он мог не участвовать в бою, но сел в танк, пошел вместе с батальоном — и вот погиб», — рассказал Владимир Корнев.

Напомним, упомянутый депутатом Константин Глушков — герой открытого 11 августа в Челябинске памятного мурала на Комсомольском проспекте. Корнев уточняет, что намерен добиваться создания мурала и в память о Виталии Цикуле.

«Мы с друзьями сейчас заняты организацией концерта, посвященного погибшим одноклассникам. Проведем мероприятие в Челябинске, потом в Чебаркуле, в гарнизоне. Постараюсь провести и в других территориях Челябинской области. Наши земляки, наши дети должны знать и помнить своих героев», — заявил Владимир Корнев.

Редакция Первого областного информагентства выражает соболезнования родным и близким Виталия Цикула.