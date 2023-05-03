Челябинский депутат Госдумы рассказал о проекте новых льгот для детей бойцов СВО

Ребята будут обладать правом на первоочередной прием в школы и детсады

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков вместе с коллегами подготовил изменения в закон «О статусе военнослужащих», предложив новые меры поддержки для участников специальной военной операции. Как сообщил сам парламентарий в своем телеграм-канале, речь идет о детях добровольцев. Предлагается наделить их правом первоочередного получения путевок в летние лагеря и приема в общеобразовательные и дошкольные учреждения.

«Работа по законодательному закреплению социальных льгот и гарантий за участниками СВО продолжается. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму», — заявил Олег Голиков.

По его словам, предлагаемая к принятию новая мера поддержки будет распространяться на детей, чей родитель (доброволец или военнослужащий) получил увечье или умер. Также обновленный закон намерены распространить на усыновленных и удочеренных детей, а также ребят, находящихся под опекой или попечительством в семье военнослужащего. В том числе это может быть приемная и патронатная семья.

Отметим, что сам Олег Голиков недавно вернулся из зоны СВО, где последние полгода служил в добровольческом формировании. Он командовал отрядом аэроразведки в БАРС «Каскад»: подразделение применяло беспилотные летательные аппараты. За отличное выполнение боевых задач парламентарий был награжден орденом Мужества. ИА «Первое областное» он ранее подробно рассказал о том, как шла служба на передовой.

Кстати, накануне стало известно, что участники спецоперации смогут получить бесплатное образование или переквалифицироваться. Мера поддержки рассчитана и на членов семей погибших участников СВО. Что касается Челябинской области, то до конца лета в областном центре должны создать комплексный центр поддержки для бойцов, побывавших на передовой. Там будут оказывать все виды помощи — от медицинской до юридической.