Челябинский депутат Госдумы рассказал, как был на СВО «глазами армии». Часть 2

Олег Голиков несколько месяцев командовал отрядом воздушной разведки, а теперь вернулся к работе в парламенте

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков отслужил в зоне боевых действий два трехмесячных контракта в БАРС «Каскад» — добровольческом отряде, специализирующемся на применении беспилотных летательных аппаратов. В интервью Первому областному информагентству недавно вернувшийся с передовой парламентарий рассказал о военном «перекосе» в обращениях избирателей и планах на мирную жизнь.

— Читательницы нашего сайта, натыкаясь на заметки о вас, регулярно интересовались: а депутата Голикова жена не убила за такой шаг?

— Напомню, начиналось все с поездок с гуманитаркой. С весны я постоянно уезжал когда на два дня, когда на неделю. Супруга постепенно втянулась в такой график, попривыкла. Когда сказал, что поеду на три месяца, конечно, выслушал много нелицеприятного. «Куда ты, старый, поперся?», «Это не твоя война, пусть молодые идут!» и так далее. Я сказал, что так нельзя. Тем более нас же несколько коллег собралось, чтобы организовать такое нужно для армии подразделение (БАРС «Каскад». — Прим. редакции). Отпустила на три месяца. А когда продлевал контракт на второй срок, только рукой махнула: «Чего от тебя ждать, я так и знала, что не остановишься!» Но я пообещал, что только на полгода, слово сдержал, вот, вернулся.

Конечно, ждала не только жена. Сын маленький постоянно спрашивал, мол, папа, когда ты победишь? Ну вот, «победил», вернулся.

— От ваших коллег приходилось слышать, что вы и день рождения встречали на передовой.

— И день рождения, и Новый год, и 23 Февраля, и Масленицу. Сами пекли блины с мужиками, все получилось, первый блин не комом. Праздники нужны, чтобы немножко расслабиться, вот и у нас была такая веселая мужская жизнь.

Но если есть погода — никакие праздники не останавливали, мы работали и работали. Ведь иначе нельзя, иначе будут где-то гибнуть наши парни. Мы — глаза армии, войска с нашей помощью видят, как расположен противник, где у него опорные комплексы, откуда какая техника стреляет. Мы глаза нашей артиллерии, мы ее подводим и даем ей цели.

— О бытовых условиях на передовой все говорят по-разному.

— Сложностей особых нет. Всегда можно для тех же блинов купить муку и сахар. Очень помогает гуманитарка, много раз приезжали челябинские ребята — с едой, с одеждой. Были бы снаряды!

— Есть ли планы еще раз сходить добровольцем?

— Все, что там происходит, — оно, если честно, затягивает. И снова пойти на передовую — это самое простое. Ведь если ты морально готов, то на ЛБС (линия боевого соприкосновения. — Прим. редакции) ничего сложного нет. Враг — впереди, свои парни сзади, ты должен все сделать, чтобы уничтожить врага и защитить своих друзей и страну. Разработать и принять закон, который не противоречил бы всем нормальным тенденциям, бывает сложнее.

Желание, скорее всего, возникнет. И может быть, и можно будет еще сходить, помочь ребятам. Ведь опыт у меня не только командирский, я самостоятельно могу управлять этой новационной техникой, могу передать эти знания, воспитать еще один отряд бойцов.

А из уже намеченных планов — обязательно в ближайшее время поеду туда с гуманитарной помощью. Плюс в новых территориях грядут выборы региональных депутатов, а там и президентские выборы подойдут. Обязательно буду принимать в этом участие. Дальше видно будет. Партия скажет: «Надо!» — комсомол ответит: «Есть!»

— За время контрактов в ваш аппарат наверняка поступило множество обращений от избирателей. То, что вы служили добровольцем, повлияло на их характер? Создало некий перекос в сторону проблем, связанных с СВО?

— Да, перекос возник. Обращения по поводу мобилизации, волонтерства, выплат, соцподдержки семей военных приходят чаще других. Но я стараюсь работать на опережение и с передовой отправлял несколько законотворческих инициатив. Плюс обратная связь: и те, кто находился на передовой вместе со мной, и другие, ушедшие на гражданку, сообщали, какого рода проблемы на местах возникают. Я включался в эту работу и включаюсь сегодня.

Например, скоро в третьем чтении будет принят закон о признании всех служивших в донбасском ополчении до начала СВО ветеранами боевых действий. У них сейчас статус ветеранов ДНР или ЛНР, а российского статуса нет. А я же начинал как раз в донецкой морской пехоте у Гагарина и знаю, что ребята сталкивались с этой проблемой: ведь с сентября ДНР — территория Российской Федерации, и в статусе ополченцев возникла такая юридическая вилка. Я еще тогда писал письмо Шойгу, что нужно всех, воевавших с 2014 года, признать ветеранами СВО. А теперь эта инициатива уже оформилась как законопроект.

— Когда вы ушли на передовую, политологи активно муссировали тему, что, мол, депутаты и другие политики, прошедшие через СВО, — это новый кадровый резерв, именно их будут в первую очередь выдвигать на руководящие посты. В частности, и вас упоминали как первого кандидата в губернаторы какого-нибудь региона. Готовитесь к губернаторству?

— Кадровый резерв был всегда. И губернаторский корпус всегда формировался из признанных лидеров. Эта практика, которую организовал Сергей Владиленович (Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ. — Прим. редакции), себя оправдала. Вновь пришедшие на губернаторские должности люди — молодые, предприимчивые, работают порядочно.

Что касается каких-то авансов в плане губернаторских должностей — мол, сходи повоюй и регион возглавишь — конечно, такого никогда не было! И шли мы туда не за этим. Сейчас я вернулся с СВО и вернулся к своим обязанностям депутата Госдумы, буду работать на благо земляков. Если бы были хоть какие-то намеки, я бы, может, и озвучил их. Предложат — пойду, есть силы, опыт, теперь еще и боевой. Но пока и в Госдуме работы очень много!