Челябинский депутат Госдумы рассказал, как был на СВО «глазами армии». Часть 1

Олег Голиков несколько месяцев командовал отрядом воздушной разведки

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков отслужил в зоне два трехмесячных контракта в БАРС «Каскад» — добровольческом отряде, специализирующемся на применении беспилотных летательных аппаратов. В интервью Первому областному информагентству недавно вернувшийся с передовой парламентарий рассказал о специфике работы в воздушной разведке, военном «перекосе» в обращениях избирателей и планах на мирную жизнь.



— Олег Александрович, как депутата Госдумы занесло в добровольцы? У многих до сих пор это вызывает недоумение.

— Началось все с того, что мы с коллегами и друзьями много ездили на Донбасс с гуманитарной помощью. Возили туда посылки в детские сады, школы, соцучреждения. Первые поездки были в Мариуполь, причем когда еще на «Азовстали» сидели враги и их оттуда выкуривали. Мариуполь был разбит, дети из подвалов выходили, мы их встречали, обеспечивали одеждой, горячим питанием, которое прямо там готовили на кострах. Потом — Херсон, когда еще там стояли наши.

Кроме того, я же был назначен куратором от Государственной думы над Ясиноватой, донецким городом, над которым взяла шефство как раз Челябинская область. Часто туда ездил, хорошо общаемся по сей день с главой, Дмитрием Шевченко, возили с губернатором Алексеем Текслером гуманитарку, технику. Встречался там же с военными — нашими земляками, и Юрий Гагарин (позывной «Ангел», челябинский предприниматель, ушедший добровольцем в Народную милицию ДНР; возглавлял батальон, затем полк «Апостол» ДНР. — Прим. ред.) тогда как раз служил под Ясиноватой. Помогал в проведении референдума о присоединении ДНР и ЛНР к России. Словом, полгода был очень плотно в теме боевых действий и жизни Донбасса. Вот в конце концов и возникло решение «сходить», помочь нашим бойцам.

— Был выбор, куда идти?

— Тогда как раз мой коллега, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, организовал подразделение воздушной разведки — БАРС «Каскад БПЛА». Он набирал туда парней, которые бы сами обучились и обучили ребят, создали свои группы и закрыли определенный участок на всей территории ЛБС (линии боевого соприкосновения. — Прим. ред.).

— Но сначала вы ведь попали в морскую пехоту ДНР, к Ангелу?

— Да, на первые два месяца я попал к Юре Гагарину, был в морской пехоте. Гагарин взял меня на должность замполита батальона, но на самом деле я с ребятами пару раз и «на передок» ходил — чтобы понять, увидеть, насколько все это страшно и опасно. Ведь готовым к бою надо быть не только в плане снаряжения — нужен еще и боевой дух! И чтобы я, как замполит, мог этот дух передавать бойцам, мне пришлось побывать на передовой, под минометными обстрелами и так далее. После этого я действительно понимал, о чем говорить с теми, кто через час пойдет в окопы «на передок».

Ну а в дальнейшем я проходил службы все-таки в «Каскаде». Стал командиром отдельного подразделения, сформировалась своя команда, она так и работает. Выдали нам беспилотные самолеты, и мы работали в качестве разведки на разных участках. Сначала под Донецком, потом под Угледаром, и заканчивал я в Кременной.

— В чем суть воздушной разведки?

— Мы летаем на 50—70 километров за передний край противника. Наблюдаем, где стоит техника, которая долбит по нашим позициям, наводим и корректируем артиллерию. Моим подразделением было уничтожено порядка 40 единиц серьезной техники: и «Хаймерсы» (реактивная система залпового огня производства США. — Прим. ред.), «три семерки» (американские гаубицы, переданные ВСУ. — Прим. ред.), САУ. Жгли и чешскую, и польскую технику — все, что бьет по нам в пределах полусотни километров. Плюс к этому — пикапы, следующие на фронт, минометные точки, командные пункты. А всего БАРС «Каскад», в котором порядка 10 таких групп, как моя, за время существования уничтожил больше полутора тысяч единиц техники. И наводили и корректировали артиллерию, и сами били беспилотниками-камикадзе.

— Среди военкоров и военных не утихает ажиотаж вокруг БПЛА. Говорят, в отдельных частях настоящее поветрие: все за свои деньги скупают маленькие беспилотники-дроны и мечтают завалить какой-нибудь «Леопард». Сталкивались ли вы с такими любителями?

— С беспилотниками должны все-таки работать профессионалы. В «Каскаде» сначала все проходили обучение, налетывали практику вне зоны боевых действий, потом уже пробовали себя в боевых условиях. Да, в некоторых подразделениях непосредственно министерства обороны уже тоже появились даже не квадрокоптеры, а наши, более серьезные самолеты. Но ясно видно: их техника быстрее выходит из строя, ее чаще теряют, не могут вернуть назад. Ведь работает РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.), бывает плохая видимость, другие плохие условия. Мы свои самолеты вытаскиваем и возвращаем при любых условиях, ну разве что их сбивает какая-нибудь «Оса» или другая противовоздушная оборона врага. Знаем, как возвращать самолет, даже если из-за РЭБ отказывает спутниковая навигация или средства видеонаблюдения.

Так что не надо думать, что вот купили перепрошитый дрон, полетели — и победа будет за нами. Враг-то не дремлет, у него наготове и РЭБ, и ПВО, он забивает частоты, забирает БПЛА себе. Наш командир и шел именно с такой идеей — создать подразделение профессионалов — операторов беспилотников. Перед тем как запустить дрон или самолет, надо учесть очень много нюансов. Поэтому и нужно обособленное подразделение, которое будет рассредоточено по передовой, звенья прикомандированы к каждой части, взаимодействовали с артиллерией, разведкой и так далее. Такая структура работала бы лучше, чем то, что сейчас существует. Вроде бы всем раздаются дроны — покупайте, берите, работайте, — но по факту эффективность очень низкая.

— 23 февраля вы в рамках телемарафона ОТВ и Народного фронта рассказывали о подарке от девочки из Карабаша — игрушечном зайце, который стал талисманом вашей группы. Вы потом публиковали в телеграм-канале фото, где этот заяц сидел на носу БПЛА. Читатели интересуются: заяц в самом деле участвует в боевых вылетах или его посадили на самолет для красоты?





— Нет, конечно, боевой заяц по имени Зайка сидел там, чтобы показать девочке, что он с нами, что мы получили подарок и обязательно выполним ее желание — она просила, чтобы мы ей вернули игрушку, когда сами вернемся с СВО. Вот не знаю теперь: мне самому возвращать Зайку хозяйке, раз я уже здесь, или ждать, когда все ребята вернутся? Но все ребята вернутся только после победы, подразделение ведь по-прежнему работает.

А так он действительно наш талисман. И в машине с нами сидит наблюдает по сторонам, и на самолеты его перед вылетами сажаем, это уже поверье такое: Зайка посидел на БПЛА — значит, аппарат благополучно вернется.

Во второй части интервью Олег Голиков расскажет, как его супруга отреагировала на решение мужа ехать на СВО, чем парламентарий займется, вернувшись в кресло депутата Госдумы, и намерен ли он еще раз надеть форму добровольца.