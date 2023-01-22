Челябинский депутат Госдумы предложить убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Дмитрий Вяткин рассказал об изменениях в программе, которые произойдут в этом году

В Госдуме призвали убрать из школьной программы литературные произведения, которые не прошли «испытания временем» и не соответствуют действительности. В числе таких произведений, по мнению депутата Госдумы и первого замруководителя фракции «Единой России» Дмитрия Вяткина, — «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Об этом он 22 января сообщил ТАСС.

Челябинский депутат уточнил, что в этом году в школьную программу по литературе будет внесен ряд изменений. Некоторые произведения вернут для изучения, а другие, в которых искажена реальность, уберут.

«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, „сплетни в виде версий“, как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены. Как показал исторический анализ „Архипелага ГУЛАГа“, многие факты Александром Исаевичем были „высосаны из пальца“, придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину»,— цитирует ТАСС Дмитрия Вяткина.

Также он добавил, что законодатели не собираются «рубить с плеча» и будут опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, а также на мнение родительского и педагогического сообществ.