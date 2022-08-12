Челябинский депутат Госдумы предлагает обязать службы такси вести обязательные рейтинги водителей

Яна Лантратова также предлагает сделать общедоступной информацию о наличии детских кресел

Поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров легковым такси» разработала депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. Как сообщила депутат Первому областному информагентству, по ее мнению, действующий вариант документа нуждается в уточнениях. Соавтором поправок выступил вице-спикер ГД Сергей Неверов.



«Одной из них (поправок. — Прим. редакции), например, является обязанность составлять личный рейтинг водителей и вести его в электронной форме, чтобы он был доступен клиентам при заказе машины. Некоторые службы такси ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто, на добровольной основе. Но в законодательстве это не прописано. Этот вопрос, разумеется, надо уточнить. Пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания. Чтобы избежать плохих оценок, таксисты действительно стали более сговорчивыми и обходительными», — комментирует Яна Лантратова.

Кроме того, напомним, в Трудовом кодексе РФ уже есть запрет на работу таксистами людям с непогашенными судимостями. Однако он касается только официально устроенных сотрудников таксомоторных компаний. Между тем, напоминает Лантратова, перевозчиками могут работать и самозанятые или индивидуальные предприниматели. Запрет нужно распространить и на них.

«Это очень важно, особенно если речь идет об осужденных за педофилию людях, которые, прикрывшись ИП, могут спокойно заниматься перевозкой детей», — заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Лантратова.

Наконец, поправки Лантратовой предусматривают предоставление пассажирам информации о наличии детских кресел. Как указывает депутат, опция заказа такси с детскими сиденьями в приложениях перевозчиков обычно имеется, но вот реально такие автомобили отсутствуют.