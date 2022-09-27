«Педагогическая сфера и так испытывает недостаток в учителях-мужчинах (информатика, труд и физкультура). Тот факт, что у российской школы „женское лицо“, отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях»,

— указывает депутат.