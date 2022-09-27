Педагоги начального и среднего общего образования должны получить отсрочку от частичной мобилизации, считает депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. Письмо с такой просьбой парламентарий направила министру обороны России Сергею Шойгу.
В обращении к главе военного ведомства Яна Лантратова объясняет, что получает по этому поводу многочисленные обращения педагогического и родительского сообществ.
«Педагогическая сфера и так испытывает недостаток в учителях-мужчинах (информатика, труд и физкультура). Тот факт, что у российской школы „женское лицо“, отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях», — указывает депутат.
Напомним, согласно официальному сообщению федерального Минцифры, отсрочку от объявленной президентом РФ частичной мобилизации получают IT-специалисты, журналисты, финансисты и другие профессионалы, выполняющие критически важные для своей компании и отрасли функции.
Яна Лантратова предлагает дополнить список специальностей педагогами начального и среднего образования.
В обращении к главе военного ведомства Яна Лантратова объясняет, что получает по этому поводу многочисленные обращения педагогического и родительского сообществ.
«Педагогическая сфера и так испытывает недостаток в учителях-мужчинах (информатика, труд и физкультура). Тот факт, что у российской школы „женское лицо“, отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях», — указывает депутат.
Напомним, согласно официальному сообщению федерального Минцифры, отсрочку от объявленной президентом РФ частичной мобилизации получают IT-специалисты, журналисты, финансисты и другие профессионалы, выполняющие критически важные для своей компании и отрасли функции.
Яна Лантратова предлагает дополнить список специальностей педагогами начального и среднего образования.