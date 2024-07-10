Челябинский депутат Госдумы Колесников ранен на СВО

По его словам, совсем скоро он вернется в строй

Депутат Госдумы Олег Колесников получил ранение в результате атаки дрона в зоне специальной военной операции, об этом он рассказал в соцсетях.

По его словам, ранение нетяжелое, поэтому он надеется вскоре вернуться на фронт.

«При очередном выполнении боевой задачи попал под встречный огонь противника, получил легкое ранение, кости целы, остальное заживет. Сейчас уже все почти в порядке, так что скоро замкомандира третьего Добровольческого батальона 58-й армии Колесников вернется на фронт», — написал он.

Напомним, Олег Колесников уехал на СВО осенью 2022 года, впоследствии продлил контракт до конца 2024 года. В январе его супруга, депутат Заксобрания Лена Колесникова, также подписала контракт добровольца с Минобороны.