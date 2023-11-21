Челябинский Чистомэн сдал в пункт приема более 450 жестяных банок

На их сбор ушло несколько дней

Челябинский Чистомэн за несколько дней собрал в родном городе около семи килограммов жестяных банок и сдал их в пункт приема. Тем самым он спас окружающую среду от длительного гниения 451 банки. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил, что получил за них 380 рублей, чего недостаточно, чтобы сделать собирание банок основным видом деятельности.

«На сбор 451 банки ушло несколько дней. Собирал в разных локациях: парки, тротуары, обочины дорог. В основном все банки нынешнего и прошлого года выпуска. Примерно 10% банок 2015—16 годов. И одна банка попалась довольно старая, 2006 года»,— рассказал он.

В приемке один килограмм жестяных банок стоит 54 рубля. За семь килограммов Чистомэн выручил 380 рублей. По его словам, этих денег недостаточно, чтобы такой вид деятельности сделать основным источником дохода и привлечь к собиранию жестяных банок других.

«Ну, сколько есть. Главное, что они не будут гнить на свалке»,— заключил Чистомэн.

В комментариях к посту некоторые пользователи написали, что тоже таким образом спасают природу от загрязнения и «подрабатывают». Например, Анастасия Стрем за одну прогулку собрала четыре мешка банок и выручила за них три тысячи рублей. При этом девушка призналась, что походить пешком и полазать по обочинам пришлось знатно.