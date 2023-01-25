Челябинский частный сектор полностью оборудуют контейнерами для раздельного сбора мусора

В 2023 году установят еще 50 баков для отходов

В частном секторе Челябинска за два года установили 693 контейнерных площадки. В планах этого года — еще 10. Кроме того, в текущем году для индивидуального жилого фонда закупят еще 50 контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в 2022 году город приобрел 275 контейнеров для раздельного сбора мусора, которые устанавливают именно на площадки частного сектора.

С начала 2023 года на каждой второй контейнерной площадке в Челябинске появился желтый бак, предназначенный для раздельного сбора мусора. Однако пока горожане не спешат сортировать свои отходы и выбрасывают в контейнер весь мусор, в том числе пищевой. Челябинцам рассказали, как правильно сортировать мусор.