Челябинский боец СВО пришел на Парад Победы в свой день рождения

Александр Бисимбаев из семейной династии военных

Участники специальной военной операции приняли участие в Параде Победы в Челябинске, придя на него с женами и детьми. В свой день рождения пришел на Парад боец СВО Александр Бисимбаев, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Великой Победы.

Александр ушел на СВО добровольно в 2022 году, был командиром инженерной разведки, позже перешел в ВДВ, где стал командиром отделения сапером, воевал на Бахмутском и Северском направлении.

«У меня так получилось, вся семья защитников, каждое поколение принимало участие в боевых действиях. Дед в Великую Отечественную войну, дядьки в Афгане и в Чечне», — говорит он.

Его дед, Иван Степанович Артемкин, ушел добровольцем на фронт с Мордовской СССР в 17 лет, защищал Москву, получил ранение в голову, после госпиталя вернулся на фронт и дошел до Вены, получил еще несколько ранений и был комиссован.

«Дед не любил говорить о войне, говорил о ней мало. По рассказам бабушки я знаю и буду помнить, как он защищал Родину», — поделился Александр Бисимбаев.