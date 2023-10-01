Челябинский бариста поделился секретами приготовления вкусного кофе

И дело тут не только в качестве зерен

Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день кофе. Поклонников у этого ароматного напитка немало: как утверждают исследователи, кофе является наиболее потребляемым напитком в мире после воды. Но его приготовление, оказывается, не такая уж и простая задача. Для того, чтобы кофе получился вкусным, будет недостаточно только хорошего качества продукта. Секретами отличного кофе с ИА «Первое областное» поделился челябинский бариста Степан.

«Очень многое зависит от совокупности. Если у нас хороший кофе, но плохое молоко — вкусного напитка не получится. Если мы готовим хорошее молоко, но используем плохой кофе — тоже будет невкусно. То есть хорошими должны быть все ингредиенты»,— рассказал Степан.

Второй секрет — готовить кофе нужно с хорошим настроением.

«Кофе очень чувствует настроение человека. Если человек расстроен или у него какие-то проблемы, это все эмоциональный фон, и он никогда в жизни не приготовит вкусный кофе»,— добавил бариста.

По его словам, чтобы его клиенты всегда оставались довольными, он, приходя на работу, оставляет все свои проблемы за дверями и сосредотачивается на приготовлении кофе.

Еще один секрет вкусного кофе — предрасположенность к приготовлению этого напитка.

«Не важно, каким образом ты готовишь кофе — в турке или кофемашине. Если у тебя нет предрасположенности к этому, то вряд ли когда-либо получится действительно вкусный кофе»,— сказал Степан.

Он добавил, что его расстраивает то, как некоторые люди безответственно относятся к работе бариста и считают, что приготовить кофе — это раз-два и готово. На самом деле бариста — это тот же повар, только в меньшей степени. И если у повара нет предрасположенности к профессии, то и вкусного блюда у него не получится. А у бариста — вкусного кофе.