Челябинский банк еды «Русь» раздает по 10 тысяч продуктовых наборов в месяц

Опыт южноуральцев признали одним из лучших в стране

Челябинский благотворительный фонд «Банк еды „Русь“» стал первым в стране региональным банком еды и вторым по объему помощи в денежном эквиваленте. Каждый месяц он раздает нуждающимся по 10 тысяч продуктовых наборов, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Вы наверняка видели в популярных торговых комплексах специальные боксы благотворительного Фонда продовольствия „Русь“. В 2020 году, в разгар ковидной пандемии, организаторы Фонда предложили неравнодушным людям оставлять в боксах продукты питания для нуждающихся. Отклик пришел быстро, и теперь ежемесячно среди южноуральцев распределяется не менее 10 тысяч продуктовых наборов. Благополучателями становятся пенсионеры старше 65 лет, молодые трудоспособные инвалиды, многодетные семьи и другие категории нуждающихся», — пишет Ирина Гехт.

Фонд получил поддержку правительства Челябинской области в лице губернатора Алексея Текслера. В фудшеринг также вовлекаются производители продовольственных товаров: с начала этого года местные производители передали почти 227 тысяч килограммов продукции. Еще 33,5 тысячи килограммов товаров через продовольственные магазины направили покупатели.

В октябре Фонд планирует открыть территориальное отделение в Магнитогорске.