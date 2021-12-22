Челябинский автовокзал возобновил междугородние рейсы

Закрытым из-за непогоды остается курганское направление

Вечером 21 декабря челябинский автовокзал отменил большинство ночных и утренних междугородних рейсов из-за снегопада. Сегодня, 22 декабря, директор ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев сообщил ИА «Первое областное», что сейчас автобусы следуют в штатном режиме, кроме одного направления.

«Все автобусы следуют в обычном режиме, только курганское направление закрыто», — уточнил Сергей Валеев.

По данным Упрдор «Южный Урал», в Курганской области сегодня действительно ограничено движение пассажирского транспорта из-за непогоды.

«Решением УГИБДД Курганской области с 6:00 22.12.2021 на нижеуказанных участках федеральных трасс временно закрыто движение пассажирских автобусов: с 55-го по 259-й километр автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; с 125-го по 356-й километр автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об окончании ограничения движения будет сообщено дополнительно», — уточнили в ведомстве.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о возникновении нештатной ситуации можно по бесплатному номеру круглосуточной диспетчерской службы Упрдора 8-800-300-38-74.