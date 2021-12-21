Челябинский автовокзал отменил междугородние рейсы из-за снегопада

По расписанию отправят только автобусы в Екатеринбург и Усть-Катав

Челябинский автовокзал до 8:00 22 декабря отменил большинство ночных и утренних рейсов. Автобусы продолжают отправлять только в Екатеринбург и Усть-Катав. Об этом ИА «Первое областное» сообщил директор ООО «Служба организации движения» (управляет автовокзалом) Сергей Валеев.

«Пока это распоряжение действует до 8 утра. Будем ориентироваться на прогноз Гидрометцентра и то, что говорят водители, которые возвращаются с оставшихся рейсов. Пассажиров, которые уже купили билеты, будем пересаживать на другие автобусы, отправятся с задержкой», — рассказал Сергей Валеев.

Из-за снегопада в Челябинске парализована работа аэропорта. Его закрыли до 22.00.