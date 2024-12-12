Челябинский автобус № 24 переводят на регулируемый тариф

Транспорт будет следовать от ЖК «Ньютон» до ЧМК

В Челябинске на регтариф переводят еще один маршрут общественного транспорта. В автобусе № 24 с 13 декабря можно будет расплачиваться транспортными картами и оплачивать проезд через валидатор. Об этом сообщил Организатор перевозок Челябинской области.

По маршруту от ЖК «Ньютон» до ЧМК будут курсировать 18 машин большого класса с интервалом 8—12 минут. Перевозчик обещает комфортные условия: кондиционер, низкий пол в салоне. Также автобусы можно будет отслеживать в «2ГИС» и «Яндекс. Картах».





Фото: Организатор перевозок Челябинской области

Первый рейс от Героя России Е. Н. Родионова стартует в 05:30, от ЧМК — в 06:10. Последний рейс от Героя России Е. Н. Родионова — в 22:20, от ЧМК — в 22:25.