Челябинский автобус № 212 продлят на две улицы

Транспорт будет заезжать на Прохладную и Луговую

С 1 апреля автобусный маршрут № 212 Ключи — Челябинск изменит свой путь. Теперь транспорт будет курсировать по улицам Прохладной в Красном Поле и Луговой в Казачьем. Об этом сообщил региональный организатор перевозок.

Помимо продления маршрута, изменений не планируется. Время первого отправления от Ключей — 6:15, последнего — 19:00. От Братьев Кашириных первый рейс идет в 7:30, последний — в 20:00.

На улицах Прохладной и Луговой администрации поселений уже оборудовали остановки для пассажиров и разворотные площадки.