Челябинский Ангел призвал южноуральцев идти на военную службу по контракту

Юрий Гагарин прислал из зоны СВО видеообращение к мужчинам Челябинской области

Заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин, больше известный под позывным «Ангел», выступил с видеообращением к мужчинам Челябинской области. Доброволец и общественник предложил южноуральцам заключать контракты с министерством обороны РФ, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе челябинского отделения Общероссийского народного фронта.

«Мужики, парни, мужское население нашей страны! Присоединяйтесь к нам для службы по контракту! Настало время проявить себя! Настало время показать мощь нашей России. Поэтому я, позывной „Ангел“, призываю вас всех, кто может держать оружие (а кто не может, мы научим). Заключайте контракт и вступайте в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Жители Челябинской области, Урала, Екатеринбурга, Татарстана, мы вас ждем!» — заявил Юрий Гагарин.

Напомним, челябинский предприниматель Юрий Гагарин отправился в зону СВО в мае 2022 года, вступил в ряды донецкого ополчения. Позывной «Ангел» он получил за спасение сотен детей во время освобождения Мариуполя. Позже Гагарин возглавил батальон «Апостол» морской пехоты ДНР. Батальон вырос в полк. Сегодня Ангел — заместитель командира 430-го мотострелкового полка ВС РФ и один из руководителей челябинского областного отделения Общероссийского народного фронта.