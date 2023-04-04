Челябинский Ангел поблагодарил детей Коркино и Еманжелинска за присланные в зону СВО рисунки

Послания школьников и детсадовцев украсили блокпосты полка «Апостол»

На передовую, в донецкий полк морской пехоты «Апостол», где служит много добровольцев и мобилизованных из Челябинской области, доставлена очередная гуманитарная посылка. Замкомандира полка Юрий «Ангел» Гагарин записал видеообращение к авторам самого трогательного и дорогого для бойцов груза — детских рисунков.



В школах и детских садах Челябинской области стало уже доброй традицией рисовать послания и открытки для участников СВО. Бойцы украшают ими стены домов и блиндажей в пунктах временной дислокации, и, по многочисленным свидетельствам, детские письма подчас ценятся солдатами выше «материальных ценностей» вроде собранных волонтерами продуктов и обмундирования.

«Дорогие наши дети! Из Коркино, Еманжелинска, Красногорска! Все, кто нам рисует такие вот рисунки! Это мне привез Иван Скиба (челябинский предприниматель, ветеран чеченских кампаний, с начала СВО занимается сбором и доставкой „гуманитарки“. — Прим. ред.) , он у нас тут, на Донбассе. Эти рисунки мы сегодня развезем бойцам на блокпосты, они их там повесят. В следующий раз, когда будете рисовать, подписывайте, пожалуйста: фамилия, имя, отчество, номер школы и класс. И вам солдаты обязательно ответят. Нам очень приятно получать от вас вот такие вот рисуночки, которые вы, детишки, рисуете, из детских садиков, из школ. Потому что мы, ваши папы, ваши дедушки, ваши братья здесь воюем за свободу России. Мы очень признательны вам за то, что вы все это нам присылаете. Большое спасибо! Мы победим, детишки, за вас!» — обратился Ангел к детям в видеопослании.

Письмо содержит серию крупных планов: детские рисунки в руках солдат «Апостола». Так донецкие морпехи показывают южноуральским школьникам, что подарки доставлены по назначению.

«Уверяю вас, что каждый боец, вы сейчас увидите это на фотографиях, все эти ваши рисуночки милые получил. Мы поняли, что вы все патриотически настроенные детки, мы гордимся, что вы у нас такие есть, что нам растет достойная замена. Сейчас защитим мы вас, а когда вы вырастете — вы будете защищать нас, уже стареньких и немощных. Любите свою Родину, любите своих родителей, и все у нас будет хорошо. Спасибо вам, что вы у нас такие есть!»— заканчивает свое письмо Юрий Гагарин.

Напомним, челябинец Юрий Гагарин заработал позывной «Ангел» в боях за Мариуполь: он со своей группой вывел из города более трех сотен прячущихся от украинского огня детей. После Гагарин возглавил батальон морской пехоты ДНР «Апостол», ныне — полк ВС РФ.

