Челябинский альпинист Евгений Банников погиб при восхождении на пик Ленина

Трагедия произошла при сходе лавины

Известный челябинский альпинист, поэт и артист Евгений Банников погиб при восхождении на пик Ленина в Кыргызстане. Трагедия произошла 18 июля. Об этом сообщила его родственница Наталья Банникова.



«Это произошло при сходе лавины. Его не засыпало снегом, удар был очень сильный. Женя погиб на месте, у всех на глазах. Все остальные живы», — сообщает Наталья.

Сейчас идет эвакуация тела с места гибели до города Ош. После проведения судебно-медицинской экспертизы в Оше будет решаться вопрос о доставке тела в Златоуст или организации похорон на месте гибели.

Напомним, Евгений родился в Бакале Челябинской области. Долгое время он жил в Сатке, затем переехал в Златоуст. Являлся главным организатором Саткинского фестиваля бардовской песни с 1991 по 1997 год. Серьезно занимался альпинизмом, в том числе участвовал в высокогорных спасательных работах. Более 10 раз был на Эльбрусе.