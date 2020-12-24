Челябинский аэропорт встречает новым видом

В областном аэропорту завершено обустройство въездной стелы

Огромная надпись «Челябинск» встречает гостей и горожан на развязке пяти автодорог: с Брадокалмакского, Новоградского, Троицкого, Уфимского, и Свердловского трактов. Проект стелы разработало ООО «Автодор».

Также на транспортном кольце оборудован мультимедийный экран. У аэропорта появилось общественное место. В новом сквере установлены скамьи с гравировкой «Челябинск», урны, фонари, а также арт-объект «декоративные тоннели». По сообщению комитета дорожного хозяйства города Челябинска, на участке от Бродокалмакского тракта до аэропорта проведены работы по благоустройству остановок: установлены пандус с лестничным сходом, лавочки и урны. 501 дерево различных пород и 158 кустарников высажены вдоль дорог и в сквере. Можжевельник, спирея, барбарис соседствуют с полупирамидальным тополем, бородавчатой березой, мелколистной липой и другими видами деревьев. Все работы были выполнены в рамках благоустройства дороги в сторону аэропорта.