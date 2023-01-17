Челябинский аэропорт увеличил пассажиропоток за 2022 год почти до 2 млн человек

Рассказываем, куда чаще всего летали южноуральцы

Челябинский аэропорт им. Курчатова бьет рекорды по пассажиропотоку. За прошлый год там обслужили 1,9 миллиона пассажиров. Это на 5,2 процента больше, чем в 2021-м, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Рост пассажиропотока связан с увеличением перевозок в Москву (+2,2%) и увеличением полетных программ в Санкт-Петербург (+23,6%) и Сочи (+30,9%).

Наибольшее число новых пассажиров привлекли: Астрахань (+153%), Казань (+150%), Минеральные Воды (+83,5%), Норильск (+62,2%).

Менее популярными у туристов стали Анапа, Геленджик, Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. Это связано с закрытием авиасообщения.

Всего за год на внутренних рейсах обслужили 1,7 миллиона пассажиров, а на международных — 177 тысяч. Из стран дальнего зарубежья чаще выбирали Турцию (Анталью и Стамбул), а также Египет (Хургаду и Шарм-Эль-Шейх). Среди стран СНГ лидируют Таджикистан, Кыргызстан и Армения.