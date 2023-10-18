Челябинский аэропорт сообщил об ограничении въезда для граждан Украины

На сайте аэропорта «Курчатов» появилось официальное заявление

Челябинский аэропорт «Курчатов» разместил на официальном сайте сообщение о новом порядке въезда в Российскую Федерацию граждан Украины из третьих стран.



«С 00 часов 00 минут по местному времени 16 октября 2023 г. временно ограничен въезд в Российскую Федерацию граждан Украины, прибывающих с территорий третьих государств, в пунктах пропуска через государственную границу РФ»,

— говорится в сообщении.

Согласно распоряжению Правительства РФ, исключение составят два пункта пропуска: аэропорт Шереметьево (Москва) и многосторонний автомобильный пункт пропуска Лудонка (Псковская область).Ограничение не распространяется на детей до 14 лет, которые приезжают в Россию как самостоятельно, так и в сопровождении гражданина РФ.