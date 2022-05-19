Челябинский аэропорт провел самые масштабные в своей истории пожарные учения

Из «загоревшегося» при посадке самолета «спасли» 43 пассажира

В челябинском международном аэропорту им. И. В. Курчатова прошли учения по тушению пожара на борту самолета, в которых были задействованы 100 человек и 30 единиц спецтехники. Это самые масштабные учения в истории аэропорта, сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе предприятия.

По легенде учений у самолета Як-42, следующего из Новосибирска в Челябинск, не вышла передняя стойка шасси. На борту — 43 пассажира, шесть членов экипажа и 700 кг багажа. В заднем грузовом отсеке — оружие. Командир судна принял решение совершить аварийную посадку на пенную полосу. При посадке самолет выехал со взлетно-посадочной полосы, от искрения начался пожар.

Первыми на место происшествия прибыли подразделения аварийно-спасательной службы аэропорта. Они подготовили пенную полосу, а после посадки приступили к тушению пожара и эвакуации пассажиров. Роль последних сыграли студенты ЮУрГУ.

В спасательной операции также принимали участие подразделения ГУ МЧС, бригады центра медицины катастроф, скорой помощи и сводная команда из числа сотрудников аэропорта.

После эвакуации пассажиров и ликвидации пожара аварийный самолет отбуксировали на взлетно-посадочную полосу.

«Учения показали высокую готовность всех подразделений аэропорта к нештатным ситуациям: все сработали быстро и слаженно»,— прокомментировал итоги тренировки гендиректор челябинского авиапредприятия Виталий Кашин.



Виталий Кашин отметил, что такие учения будут проводиться регулярно.