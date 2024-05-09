Челябинский аэропорт присоединился к акции «Георгиевская ленточка»

В регионе в честь праздника раздали 10 тысяч памятных лент

Челябинский аэропорт присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Памятные ленты раздали посетителям залов аэропорта, детям вручили праздничные флажки. В этом году в регионе раздали 10 тысяч памятных черно-оранжевых лент.

Раздачу черно-оранжевых символов «Волонтеры победы» по традиции начали в городах Челябинской области еще в конце апреля. После к Всероссийской акции присоединились предприятия и компании региона, которые также вручили сотрудникам памятный аксессуар.

Акция проходит с целью сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества, и приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Георгиевская ленточка является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России. Сегодня Георгиевская лента — это гордость и уважение к подвигам защитников Отечества в разные исторические периоды. Главный слоган акции: „Я помню! Я горжусь“. Этот символ Победы носят у сердца в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердцах потомков», — пояснили в пресс-службе челябинского аэропорта, ставшего участником всероссийской акции.

В ходе мероприятия пассажирам вручили Георгиевские ленточки, а маленьким пассажирам — флажки как дань светлой памяти, уважения ветеранам, благодаря которым была одержана Великая Победа.

В Челябинске накануне Дня Победы Георгиевская ленточка украсила телебашню.