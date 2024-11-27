Челябинский аэропорт обслужил два миллиона человек

Воздушная гавань поздравила юбилейного пассажира

За 11 месяцев 2024 года аэропорт Челябинска принял и отправил два миллиона человек. Воздушная гавань поздравила юбилейного пассажира — Юрия Талызина. Он оформил билет 27 ноября и отправился в Москву с женой и сыном. Об этом сообщает пресс-служба челябинского аэропорта. В столичный аэропорт Шереметьево южноуральцев доставит «Аэрофлот».

«С памятной регистрацией семью поздравили министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев, директор аэропорта Челябинск (Курчатов) Александр Чугунов и представитель авиакомпании Игорь Малюков»,— отметили в воздушной гавани.

В 2023 году пассажир под номером «два миллиона» появился тоже в ноябре. Пассажиропоток в минувшем году оказался рекордным: 2 162 423 человека. В 2024-м миллионный пассажир был в июле. За неполные 11 месяцев в аэропорту обслужили 7 700 рейсов.