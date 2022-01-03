Челябинский аэропорт «Курчатов» увеличил штат сотрудников в метели и гололедицу

Проведена проверка спецтехники для очистки взлетно-посадочных полос от снега и льда

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды областного Гидрометцентра на ближайшие дни в Челябинской области и предстоящим резким похолоданием, когда столбики термометров ночью опустятся до −21°C, челябинский аэропорт увеличил штат сотрудников.

«В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Проведена проверка спецтехники и дополнительно увеличен штат сотрудников аэропорта. Изменений в работе аэропорта не планируется», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе челябинского аэропорта.

Сегодня днем в Челябинской области установилась облачная погода, местами ожидаются слабые метели и гололедица, сообщает областной Гидрометцентр. Воздух прогреется до −1, −6°C. Ветер южный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Однако уже со вторника в регионе ожидается резкое похолодание: в течение суток столбики термометров опустятся почти на 20 градусов. Наступлению морозной погоды будут предшествовать метели и снег. Ночью 4 января в Челябинске резко похолодает до −21 °C. Днем во вторник будет −15 °C.

Самые морозные ночи в течение недели ожидаются в среду и четверг, когда столбики термометров опустятся до −27 °C. Днем будет −16 и −8 °C соответственно. В пятницу вновь потеплеет до −1 °C и в субботу — до −2 °C.