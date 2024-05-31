В Челябинске в ночь на 29 июня пройдет «Атомный выпускной». Масштабный праздник соберет южноуральских одиннадцатиклассников в парке Гагарина.
Хедлайнером вечера станет российская рок-группа The Hatters. На сцене также выступит DJ DUMCHENKOV и автор блога «Хижина музыканта» Раиль Арсланов.
Напомним, что на мероприятие будут пропускать по спискам. Как попасть в эти списки, рассказали в группе «Атомного выпускного» в соцсети.
«Все желающие одиннадцатиклассники могут попасть на выпускной, обратившись к своему классному руководителю. Списки участников для выпускного формируются классными руководителями до 5 июня, после чего передаются директору школы», — говорится в сообщении.
В официальной группе «Атомного выпускного» в соцсети «ВКонтакте» можно узнать ответы на все интересующие и актуальные вопросы, связанные с мероприятием.