Челябинским выпускникам рассказали, как попасть на «Атомный выпускной»

Вступайте в официальное сообщество мероприятия в соцсети

В Челябинске в ночь на 29 июня пройдет «Атомный выпускной». Масштабный праздник соберет южноуральских одиннадцатиклассников в парке Гагарина.



Хедлайнером вечера станет российская рок-группа The Hatters. На сцене также выступит DJ DUMCHENKOV и автор блога «Хижина музыканта» Раиль Арсланов.

Напомним, что на мероприятие будут пропускать по спискам. Как попасть в эти списки, рассказали в группе «Атомного выпускного» в соцсети.

«Все желающие одиннадцатиклассники могут попасть на выпускной, обратившись к своему классному руководителю. Списки участников для выпускного формируются классными руководителями до 5 июня, после чего передаются директору школы», — говорится в сообщении.

В официальной группе «Атомного выпускного» в соцсети «ВКонтакте» можно узнать ответы на все интересующие и актуальные вопросы, связанные с мероприятием.