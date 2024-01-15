Военнослужащие вертолетной эскадрильи Челябинской области получат новые блокираторы дронов. Это необходимое оборудование по заявкам воинских частей, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Продолжаем поддерживать наших ребят на фронте всем необходимым. Ребята верно говорят: современный вооруженный конфликт требует современного вооружения. Наши земляки сегодня выполняют самую тяжелую, сложную и нужную работу, а мы должны им помогать», — отметила министр общественной безопасности Светлана Костина.
Оборудование было закуплено по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Закупка и передача имущества обеспечена региональным министерством общественной безопасности.
Добавим, что накануне специалисты ЮУрГУ и тракторного завода «ДСТ-Урал» разработали погрузчик МТ2 на дистанционном управлении. Новый бульдозер на первой рабочей неделе 2024 года прошел испытания и расчистил снежные завалы возле вуза. Машина также способна обезвреживать противопехотные мины, что уже успешно выполняет в зоне проведения СВО.
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