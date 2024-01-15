Челябинским военным на СВО отправили новые блокираторы дронов

Их получат военнослужащие вертолетной эскадрильи

«Продолжаем поддерживать наших ребят на фронте всем необходимым. Ребята верно говорят: современный вооруженный конфликт требует современного вооружения. Наши земляки сегодня выполняют самую тяжелую, сложную и нужную работу, а мы должны им помогать»,

— отметила министр общественной безопасности Светлана Костина.