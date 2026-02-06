Челябинским ветеранам СВО передали автомобили с ручным управлением

Два героя с тяжелыми травмами получили адаптированные седаны

В Челябинске прошла торжественная церемония передачи автомобилей с ручным управлением ветеранам специальной военной операции, получившим тяжелые ранения. Седаны Baic U5 Plus калининградской сборки от фонда «Защитники Отечества» получили Сергей Кузьмин и Александр Созыкин. Ключи от машин героям вручила руководитель челябинского филиала фонда Галина Гаврилова, сообщает пресс-служба фонда.

«Автомобили как техническое средство реабилитации получают бойцы со сдвоенной ампутацией нижних конечностей, ветераны на колясках и с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Все они предварительно проходят обучение управлению таким автомобилем в ДОСААФ. Обе машины оснащены зимней резиной для безопасности на дорогах», — рассказала Галина Гаврилова.

Сергей Кузьмин, получивший проникающее спинномозговое ранение и первую группу инвалидности, приехал на вручение с супругой.

«Я до последнего не верил, что получу автомобиль. Сегодня — настоящий праздник для нашей семьи», — поделился ветеран.

Александр Созыкин, награжденный Георгиевским крестом IV степени, медалями «За отвагу» и «За боевые отличия», несмотря на минно-взрывное ранение, сохранил водительские навыки и быстро освоил управление новой машиной. Рядом с ним на церемонии были жена и сын.

Автомобили с ручным управлением сделают жизнь героев более комфортной, дадут им возможность работать, учиться, проводить время с близкими. До этого на Южном Урале автомобили с ручным управлением получили еще девять ветеранов.