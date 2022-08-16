Челябинским транспортникам выписали штрафы за несоблюдение расписания движения

Миндортранс опубликовал список самых частых нарушений

В Челябинске одним из основных нарушений водителей общественного транспорта стала закрытая передняя дверь. За пять дней проверок за это и другие невыполнения правил было выписано более 100 тысяч рублей штрафов. Итогами проверки контрольно-ревизионной службы «Организатора перевозок Челябинской области» поделились в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

С 8 по 12 августа проверили 129 машин (автобусов, троллейбусов и трамваев) на 36 маршрутах.

В топе нарушений, помимо закрытой передней двери, отсутствие терминалов безналичной оплаты и несанкционированная реклама. Также частым оказалось несоблюдение расписания движения транспорта и повреждения (внутренние и внешние) подвижного состава. Отмечается и несоответствие количества машин, находящихся на линии, с заявленным числом.

За все нарушения по итогам проверок вынесено штрафов на 122 тысячи рублей.