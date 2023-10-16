Челябинским трамвайщикам пообещали по 5 тысяч рублей за привлечение новых сотрудников

«ЧелябГЭТ» объявил акцию «Приведи друга»

Челябинское транспортное предприятие «ЧелябГЭТ» объявило среди своих сотрудников акцию «Приведи друга»: за вербовку каждого нового работника им пообещали премию в 5 тысяч рублей. Как сообщается на сайте перевозчика, необычную кампанию запустили для усиления штата водителей трамваев.

В отделе кадров компании будут рады как опытным вагоновожатым, так и потенциальным курсантам учебного центра. Основные условия — возраст от 21 года и полная дееспособность. Участникам акции разрешается приводить с собой друзей, знакомых и родственников без ограничения по количеству — вознаграждение выплатят за каждого. На работу готовы принять в том числе и ранее уволившихся сотрудников, если они не привлекались к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. Премию за новобранца выплатят в том случае, если он отработает на предприятии не меньше трех месяцев.

Напомним, что в настоящее время в Челябинске продолжается масштабное обновление трамвайного парка. По контракту с Усть-Катавским вагоностроительным заводом областной центр получит в этом году 74 современных низкопольных трамвая. Кроме того, в сентябре областной Миндортранс закупил еще 11 вагонов у того же производителя. Часть из них приедет этой осенью, часть — до лета следующего года.