Челябинским швеям-волонтерам подарили массажное кресло

Женщины плетут маскировочные сети для бойцов СВО по несколько часов в день и сильно устают

Швеи из организации «Zov Челябинск» получили в подарок ко Дню матери массажное кресло. Устройство женщинам, активно помогающим бойцам СВО, подарил депутат Заксобрания Челябинской области Евгений Рева, который узнал о мечте волонтеров около месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии ЛДПР.

В небольшой комнатке, расположенной на Северо-Западе, около 30 женщин-волонтеров преимущественно пенсионного возраста ежедневно плетут для бойцов СВО маскировочные сети. Кто-то тратит на это около трех часов, кто-то пять, а кто-то и полдня — все по своим возможностям.

В октябре Евгений Рева привез женщинам ткань и попросил их изготовить маскировочные сети по просьбе бойцов и ополченцев из Запорожской области. Спустя несколько дней были готовы 20 маскировок. Забирая их, депутат узнал о том, что женщины мечтают о массажном кресле. Ведь во время непрерывной работы у станины сильно затекают и руки, и ноги, и шея. Спустя месяц их мечта осуществилась.

Женщины уже опробовали подарок и остались в восторге.

«20 минут в таком кресле — и ты снова можешь работать»,— сказала волонтер Марина Гончарова.