Челябинским школьникам советуют отказаться от портфелей в пользу ранцев

Роспотребнадзор дал советы по выбору школьной сумки

Эксперт Роспотребнадзора призывает школьников из Челябинской области отказаться от покупки портфелей и сумок к новому учебному году, так как они могут навредить здоровью. Носить школьные принадлежности следует в ранце.

«Отдавайте предпочтение ранцам, а не сумкам, рюкзакам и портфелям. Когда ребенок носит ранец на спине, нагрузка на опорно-двигательный аппарат распределяется равномерно, это не затрудняет работу органов дыхания и не ведет к нарушению осанки», — говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова.

У правильного ранца жесткая спинка и широкие лямки, которые не натирают тело ребенка. Также у ранца должны быть светоотражающие элементы, которые делают ребенка заметным на проезжей части.

Хорошие ранцы делают из прочного и влагоустойчивого материала, а рекомендуемый возраст будущего владельца непременно прописан на маркировке.

Особое внимание стоит уделить весу ранца. Для учащихся начальной школы он не должен превышать 700 граммов, а для детей более старшего возраста — одного килограмма.

В магазине все ранцы кажутся относительно легкими, но, когда их наполняют учебникам и тетрадями, вес может вырасти в несколько раз.

Помните, что вес ранца с полным комплектом учебных принадлежностей должен укладываться в такие рамки:

— в 1—2-м классах не более 1,5 кг;

— в 3—4-м классах не более 2,5 кг;

— в 5—6-м классах не более 3 кг;

— в 7—8-м классах не более 3,5 кг;

— в 9—11-м классах не более 4 кг.

Чтобы облегчить общий вес ноши, обращайте внимание и на вес других принадлежностей: пеналов, альбомов, тетрадей.